NBA entrega às equipes calendário atualizado do reinício da temporada

A NBA entregou às equipes um cronograma mais detalhado sobre o reinício da atual temporada. Houve uma atualização e as partidas, suspensas desde de março em razão da pandemia do novo coronavírus, devem recomeçar em 30 de julho. O memorando atualizado inclui testes obrigatórios de coronavírus, que devem começar este mês, e diz que o período formal de treinos será entre 9 e 29 de julho, no ESPN Wide World of Sports, complexo esportivo dentro da Disney, onde os atletas ficarão confinados e local que abrigará as partidas.

A liga ainda está trabalhando para concluir os protocolos de saúde e segurança que se tornarão essencialmente o livro de regras para o reinício no complexo esportivo da Disney, em Orlando, na Flórida – e disse às franquias que as conversas com a Associação Nacional de Jogadores de Basquete (NBPA, na sigla em inglês) sobre essas questões continuam.

Os funcionários do complexo da Disney que estarão no campus durante o reinício das partidas NBA terão de seguir uma longa cartilha com medidas de precaução ao contágio de covid-19, incluindo uso constante de máscara ou outro equipamento de proteção pessoal quando estiver próximo a quaisquer participantes dos jogos, diretrizes rígidas de distanciamento social e submissão a verificações diárias da temperatura e autoavaliações de sintomas.

Existem outros requisitos que também se aplicam aos que trabalham em serviços de limpeza e alimentação. A NBPA disse que a saúde e a segurança dos jogadores serão uma prioridade, e ainda existem muitas preocupações sobre como as coisas vão funcionar quando as equipes chegarem à Disney.

Mas com negociações em vários níveis, aparentemente longe o suficiente para determinar uma espécie de cronograma, a liga deu às equipes o aval para começar imediatamente a permitir que dois assistentes técnicos estivessem nas sessões de treinamentos voluntários. A regra permite um auxiliar com um jogador desde que as equipes tenham recebido luz verde para reabrir instalações para os exercícios opcionais no mês passado.

Os treinadores de cada equipe poderão estar presentes nas atividades voluntárias a partir de 23 de junho, embora o distanciamento social e outras regras aplicadas pela liga em resposta à pandemia ainda se apliquem. O dia 23 de junho também é significativo de outra maneira. Esse deve ser o primeiro dia em que os jogadores das 22 equipes que irão para o complexo da Disney serão submetidos a testes de coronavírus realizados por suas equipes.

A liga também disse que ainda está trabalhando em planos para as oito franquias – Atlanta, Charlotte, Chicago, Cleveland, Detroit, Golden State, Minnesota e Nova York – que não farão parte do reinício da temporada. Essas equipes podem manter suas instalações abertas por enquanto para exercícios opcionais aos jogadores.

Os times jogarão de dois a três amistosos antes do retorno das partidas oficiais em 30 de julho. A fase regular terminar no dia 14 de agosto e os playoffs serão iniciados três dias depois. No dia 30 de agosto, os jogadores poderão receber visitas dos familiares e outros convidados.

A liga planeja que as finais da temporada comecem por volta de 30 de setembro e que a sétima e última partida seja realizada até 13 de outubro.

