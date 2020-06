Dia Mundial do bem-estar conscientiza sobre saúde em todos os aspectos da vida

Por Estadão - Estadão 6

Advertisement

Advertisement

Em meio à pandemia do novo coronavírus, talvez seja difícil encontrar formas de se sentir bem e desconectar das tristes notícias sobre novos casos e mortes pela covid-19. Mas é justamente em momentos como esse que precisamos, ainda mais, ficar atentos à nossa saúde – mental, emocional, física, espiritual. O Dia Mundial do Bem-Estar, celebrado anualmente no segundo sábado de junho, se propõe a isso: a nos lembrar de ter uma vida mais saudável e com mais significado.

Iniciada em 2012, na Turquia, hoje a data é comemorada em mais de cem países com diferentes eventos, desde maratonas, passando por aulas de dança e nutrição até exercícios de muay thai e aulas de culinária. A diferença é que, este ano, serão 24 horas de programação online devido à necessidade de distanciamento social.

Neste sábado, 13, as páginas no YouTube , Facebook , Twitter e Instagram do Dia Mundial do Bem-Estar vão transmitir as atividades ao vivo. No Brasil, as irmãs Rochele e Mariela Silveira, diretoras do centro de saúde Kurotel, são as embaixadoras da ação e farão uma live no Instagram com o tema Meditação e ioga para crianças.

Advertisement

Advertisement

Continua depois da publicidade

No canal brasileiro da iniciativa no YouTube, as profissionais falam sobre os sete passos que compõem o manifesto do Dia Mundial do Bem-Estar. São eles:

1. Caminhe por 1 hora

2. Beba mais água

3. Coma saudável

4. Evite garrafas plásticas

5. Faça uma boa ação

6. Priorize um tempo com a família

7. Durma bem

O que é bem-estar?

Bem-estar envolve a boa saúde em vários aspectos da vida, indo além da ausência de doenças. “É um processo ativo de conscientização e escolha de uma vida saudável e gratificante (…), um processo dinâmico de mudança e crescimento. Uma condição de existência boa ou satisfatória; um estado caracterizado por saúde, felicidade e prosperidade”, define o próprio Dia Mundial do Bem-Estar.

É claro que na vida também há problemas, mas aprender a manejá-los faz parte desse processo de bem-estar, em uma busca por amenizar os efeitos negativos da adversidade. Quando algum componente da vida está mal, os demais podem ser afetados, o que vai gerar um desequilíbrio no ser. Por isso, a data em questão convida as pessoas a pensarem, nem que seja por apenas um dia, como podem viver uma vida melhor e mais saudável.

Algumas sugestões para refletir são: reconhecer o valor das nossas vidas, parar e pensar sobre o que te faz feliz, ficar livre do estresse e dos maus hábitos, fazer as pazes consigo mesmo e se conscientizar sobre viver bem, com motivação para seguir esse caminho por todos os outros dias do ano.

Ludimila Honorato

Estadao Conteudo

Copyright © 2020 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.