Dólar sobe acima de R$ 5,00 ajustando-se à piora externa no feriado local

O dólar reduz a alta inicial, mas segue cotado acima de R$ 5,00. Nos primeiros negócios, a moeda americana registrou máxima a R$ 5,1123 no mercado à vista, com investidores ajustando posições pós feriado no Brasil, uma vez que as bolsas internacionais tombaram ontem, após um aumento no número de casos de covid-19 nos EUA gerar temores de que a maior economia do mundo esteja sofrendo uma segunda onda de infecções pela doença.

Mas a melhora dos mercados no exterior nesta manhã traz alívio. Não é descartada baixa do dólar ante o real mais tarde, se persistir la fora a queda da divisa americana ante outras moedas emergentes ligadas a commodities, como peso mexicano (-1,15%, às 9h14).

O bom humor externo hoje apóia-se na perspectiva de que o governo americano poderá lançar uma nova rodada de estímulos fiscais em julho. Internamente, uma trégua na crise política e a agenda econômica mais fraca desviam as atenções para o exterior.

Às 9h36, o dólar à vista subia 2,18%, a R$ 5,0418. O dólar para julho avançava 1,36%, a R$ 5,0480.

Silvana Rocha

Estadao Conteudo

