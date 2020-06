Em preparação para o Inglês, Liverpool derrota o Blackburn em amistoso por 6 a 0

Por Estadão - Estadão 8

Advertisement

Advertisement

O Liverpool goleou o Blackburn, por 6 a 0, em amistoso disputado nesta quinta-feira, em Anfield. O jogo foi preparatório para o retorno do Campeonato Inglês, quando o atual campeão europeu e mundial vai atuar, dia 21, no clássico contra o Everton.

Os brasileiros Alisson, Fabinho e Firmino participaram do jogo, cujos os gols foram marcados por Keita, Mané, Minamino, Matip, Hoever e Clarkson. O técnico Jürgen Klopp aproveitou para fazer várias alterações na equipe frente ao rival da segunda divisão.

O evento foi realizado de acordo com os protocolos impostos pelas autoridades sanitárias do Reino Unido e da Premier League para a retomada do futebol no país.

Advertisement

Advertisement

Continua depois da publicidade

“Tudo é diferente. Os rapazes vão para casa e não podem tomar banho (no estádio). Estava chovendo antes do jogo, então seria engraçado se estivesse chovendo forte e você tem que dirigir para casa em seu próprio carro sem poder tomar banho. Nossas reuniões são aqui, no campo. Aqui em Anfield podemos organizar, mas não temos ideia de como será nos jogos fora de casa e devemos nos preparar para qualquer tipo de situação para não sermos surpreendidos”, afirmou Klopp, no site oficial do clube.

Sem o título inglês desde a temporada 1989/1990, o Liverpool lidera a temporada 82 pontos, 25 a mais que o Manchester City, segundo colocado na classificação. Restam nove jogos para o líder.

Estadao Conteudo

Copyright © 2020 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.