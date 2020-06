Brasil se aproxima da Inglaterra no total de mortes por covid-19

Por Estadão - Estadão 8

Advertisement

Advertisement

Enquanto a Europa vive um relaxamento progressivo nas medidas de isolamento social e divulga números decrescentes de novos casos e de novas mortes provocadas pela covid-19, o Brasil continua a renovar seus números diários da doença causada pelo novo coronavírus nos patamares mais altos já alcançados pelo país até o momento. Este movimento fez o Brasil chegar perto do Reino Unido no total de mortes: são 39.680 óbitos aqui e 41.128 na nação europeia, segundo país com mais mortes pela doença. Os Estados Unidos estão em primeiro, com mais de 112 mil mortes.

Apesar do número parecido de vítimas fatais da covid-19, os dados diários diferem muito entre os dois países, com o Brasil registrando muito mais mortes e casos a cada dia. Nesta quarta-feira, 10, foram confirmadas mais 1.274 mortes no Brasil, enquanto o dado do Reino Unido foi de 245. Em novos casos, a diferença é ainda maior: foram 32.913 contaminações confirmadas no Brasil nas últimas 24 horas e 1.003 no Reino Unido.

O Brasil novamente foi o país que mais confirmou casos da covid-19 em 24 horas, assim como nas mortes confirmadas neste período. Os Estados Unidos, segundo o Centro de Controle de Doenças (CDC, na sigla em inglês), confirmaram hoje mais 17.376 infecções por coronavírus e também mais 950 mortes. Foi o segundo país do mundo com mais casos e mais mortes diárias.

Advertisement

Advertisement

Continua depois da publicidade

No acumulado, o Brasil tem agora 772.416 casos de covid-19 registrados desde o começo da pandemia, o segundo maior número do mundo, atrás dos EUA, com 1.973.797. Globalmente, de acordo com compilação feita pela Universidade Johns Hopkins, 7,3 milhões de pessoas já foram infectadas e 413 mil morreram por causa da covid-19.

Gregory Prudenciano

Estadao Conteudo

Copyright © 2020 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.