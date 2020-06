INPC de maio fica em -0,25% ante queda de 0,23% em abril, revela IBGE

Por Estadão - Estadão 6

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) teve redução de 0,25% em maio, após recuo de 0,23% em abril, segundo dados divulgados na manhã desta quarta-feira, 10, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A taxa de maio foi a mais baixa para o mês desde o início do Plano Real. Como resultado, o índice acumulou uma elevação de 0,06% no ano. A taxa em 12 meses ficou em 2,05%, segundo o IBGE. Em maio de 2019, o INPC tinha sido de 0,15%. O INPC mede a variação dos preços para as famílias com renda de um a cinco salários mínimos e chefiadas por assalariados.

