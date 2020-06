Entenda como o isolamento afeta os relacionamentos

Por Estadão - Estadão 6

A vida afetiva também está sendo influenciada pelo isolamento social necessário por causa da crise do novo coronavírus. As relações seguem em transformação. É um verdadeiro teste para verificar como lidamos com a solidão e também com o distanciamento.

Certamente, a fase está fortalecendo determinadas conexões emocionais. Solidão, ansiedade e tédio são alguns sentimentos que podem e destacar. Aqui, é preciso muita atenção. Em determinados casos, a ajuda médica é fundamental para manter a saúde mental.

Solidão

Para facilitar o convívio social, novas formas de se comunicar começaram a fazer parte da rotina de pessoas que antes ignoravam os meios eletrônicos. Pesquisas demonstram que as pessoas estão usando aplicativos apenas para fazer novos amigos. Os encontros na plataforma aumentaram em até 20, segundo dados do Tinder. Por isso, alguns estão apelidando o período de “carentena”.

Fato é que a melhor forma de lidar com essa fase é buscar estar bem consigo mesmo. Por isso, é necessário entender até mesmo a solidão, lidando com mais facilidade com a situação.

Isso é importante para lidar com a carência e a necessidade de atenção. E nessa busca, a tecnologia torna-se uma ferramenta importante para ajudar a manter a saúde mental em dia.

Júnior Batista

