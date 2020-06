Príncipe Philip chega aos 99 anos de idade ao lado da rainha Elizabeth II

Por Estadão - Estadão 6

O príncipe Philip completa 99 anos de idade na quarta-feira, 10. Para marcar a data, a família real divulgou um retrato dele ao lado da rainha Elizabeth II, 94, na noite desta terça-feira, 9.

A união entre o casal é a mais duradoura da história da coroa britânica. No último mês de novembro, o casamento entre o príncipe Philip e a rainha Elizabeth completou 72 anos.

“Essa nova fotografia do Duque de Edimburgo e da rainha foi tirada na última semana, no castelo de Windsor, para marcar o 99º aniversário de sua alteza real amanhã”, informou a família real no Twitter. Pelo fuso horário do Reino Unido, onde o casal vive, Philip já está no dia de seu aniversário.

