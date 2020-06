Federação confirma volta do Campeonato Catarinense em 8 de julho

Por Estadão - Estadão 7

O Campeonato Catarinense voltará a ser disputado em 8 de julho. A Federação Catarinense de Futebol divulgou, nesta terça-feira, as datas, horários e locais dos jogos de ida e volta pelas quartas de final. O Estadual está paralisado desde 16 de março por conta da pandemia do novo coronavírus.

Criciúma e Marcílio Dias abrirão o mata-mata do Catarinense às 19 horas do dia, no Heriberto Hülse. Na mesma quarta-feira, a Chapecoense enfrentará o líder Avaí, às 21h30, na Arena Condá. No dia seguinte, o Juventus receberá o Figueirense às 18h30, em Jaraguá do Sul, enquanto o Joinville desafiará o Brusque, às 21 horas, em Joinville.

Todos os jogos serão com portões fechados e os clubes terão de respeitar os protocolos de saúde para evitar o contágio por covid-19. Os clubes, aliás, já têm tomado medidas contra o contágio. Os jogadores e funcionários têm passado por testes, além de medidas de combate ao novo coronavírus.

Os jogos de volta das quartas de final serão em 11 e 12 de julho. O Campeonato Catarinense ainda terá semifinais em 15 e 19 de julho, além da decisão em 22 e 26 de julho.

CONFIRA OS JOGOS DAS QUARTAS DE FINAL:

IDA

8 de julho (quarta-feira)

19h – Criciúma x Marcílio Dias

21h30 – Chapecoense x Avaí

9 de julho (quinta-feira)

18h30 – Juventus x Figueirense

21h – Joinville x Brusque

VOLTA

11 de julho (sábado)

19h – Marcílio Dias x Criciúma

12 de julho (domingo)

16h – Avaí x Chapecoense

18h30 – Figueirense x Juventus

21h – Brusque x Joinville

Estadao Conteudo

Copyright © 2020 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

