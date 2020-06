À espera de liberação, Guarani inicia testagem de elenco e comissão técnica

Por Estadão - Estadão 5

À espera da liberação para reiniciar os treinamentos presenciais, o Guarani deu início, a partir desta terça-feira, às testagens do elenco e comissão técnica, visando a retomada do Paulistão e o início da Série B do Campeonato Brasileiro.

Em sistema de drive-thru, seguindo todas as recomendações médicas dos órgãos de saúde, o Guarani abriu trabalho com o PCR-RT, em parceria com a Faculdade São Leopoldo Mandic.

Os jogadores que estavam fora da cidade desembarcaram em Campinas ao longo da última segunda-feira e estão sendo submetidos a baterias de testes ao longo do dia.

Até para evitar aglomeração e seguir todos os pré-requisitos do protocolo, elaborado pelo departamento médico, cerca de quatro atletas são testados por hora.

Em conformidade com o projeto elaborado pelo médico Raí Alves Cruz, o Guarani prevê realizar a testagem denominada Elisa daqui a três dias, a fim de garantir que nenhum profissional esteja infectado pelo coronavírus.

