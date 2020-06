Mario Balotelli é impedido de participar de treinamento no Brescia

Por Estadão - Estadão 6

Mario Balotelli foi impedido, nesta terça-feira, de participar do treinamento da equipe do Brescia. O atacante chegou à entrada do centro de treinamento e, depois de uma rápida conversa com um funcionário do clube, deixou o local.

“Agora vocês podem dizer que eu não quero treinar”, disse o polêmico atleta aos jornalistas presentes ao CT do time italiano, visivelmente irritado. O atacante chegou ao treino de carona, e por conta do imprevisto, teve que voltar para casa a pé.

Balotelli foi demitido pelo clube na semana passada por não aparecer para o início dos treinamentos, visando a retomada do Campeonato Italiano após a paralisação por causa da pandemia do coronavírus. Segundo o canal de televisão Sky Sports, o motivo seria a falta de documentos médicos que comprovassem que o atleta não está contaminado pela covid-19.

Já o jornal italiano Gazzetta dello Sport informou que Balotelli enviou ao clube uma carta de um médico na segunda-feira à noite, informando que o jogador estava recuperado de uma lesão, mas que faltava a apólice de seguro.

Filho de imigrantes de Gana, Balotelli assinou com o Brescia, cidade onde cresceu com sua família, em agosto passado, quando teve propostas para atuar em vários clubes, entre eles o Flamengo. O jogador já atuou em equipes da Itália, Inglaterra e França, sem nunca conseguir uma grande sequência.

Balotelli marcou apenas cinco gols em 19 jogos do Italiano nesta temporada. Caso não renove contrato, o jogador, de 29 anos, perderá a chance de dobrar seu salário, caso marcasse mais cinco gols, como está previsto em contrato.

