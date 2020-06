Estado de São Paulo tem maior número de mortes diárias registradas por covid-19

Por Estadão - Estadão 2

O Estado de São Paulo registrou nesta terça-feira, 9, o maior número de mortes diárias por coronavírus desde o início da pandemia. Entre ontem (8) e hoje, o Estado contou 334 novos óbitos por causa da doença superando a marca da última terça-feira (2) em que São Paulo teve 327 mortes registradas em um dia.

Segundo o secretário de Saúde do Estado, José Henrique Germann, “às terças-feiras há um número maior de casos registrados devido à notificação”. “Especificamente hoje, mesmo assim, tivemos um aumento de 3,5% com relação à média, então nós continuamos na mesma média de crescimento de 3,0% a 3,5% do número de óbitos”, justificou. Segundo Germann, São Paulo passa hoje por um crescimento de “baixa velocidade” do número de óbitos.

Sobre os números, o coordenador do Comitê de Saúde do Estado e diretor da divisão de pneumologia do Instituto do Coração, Carlos de Carvalho, disse: “Me estranhou muito mais o número de ontem ser tão pequeno do que o número de hoje ser 340, mas se somarmos o número de ontem com os de hoje e dividirmos por dois (dias), veremos que no geral a situação persiste mais ou menos a mesma”.

