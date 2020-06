Prebióticos podem ser aliados no dia a dia

Por Estadão - Estadão 13

Conhecidos como bebidas funcionais, os prebióticos podem ajudar no dia a dia, fazendo o organismo funcionar melhor. Essas substâncias são “acionadas” principalmente para tratamento de distúrbios intestinais. Isso porque atuam diretamente no organismo, “nutrindo” as bactérias boas que estão no intestino.

Por conta disso, a substância equilibra e fortalece o sistema gastrointestinal e até mesmo o imunológico. Só para se ter uma ideia, os prebióticos podem equivaler ao consumo de mais de 10 folhas de alface e 20 ameixas.

Para todos

Além disso, as bebidas funcionais não têm contraindicações. Dessa forma, o consumo é indicado até mesmo para quem possui intolerância à lactose ou ao glúten. Também pode ser consumida por gestantes e pessoas de todas as idades.

Geralmente, os resultados começam a aparecer alguns dias após ao início do consumo. No curto prazo, os prebióticos ajudam no sistema imunológico. Já a médio e longo prazo as bebidas funcionais podem beneficiar até mesmo os cabelos e a pele. Riscos de doenças graves, como alguns tipos de câncer, também podem ser evitados.

Apesar disso, é importante destacar que o médico deve ser sempre consultado antes do início do consumo. Afinal, o profissional conseguirá fazer uma avaliação detalhadas e, assim, indicar as melhores opções. Vale ainda destacar que não existe fórmula milagrosa. Por isso, manter uma alimentação saudável faz a diferença, assim como a prática regular de atividade física.

