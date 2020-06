Dicas simples para melhorar a imunidade

Por Estadão - Estadão 13

Advertisement

Advertisement

Muitos acabam abandonando a alimentação saudável por estar em casa o tempo todo por causa do isolamento social do coronavírus. A facilidade de produtos prontos e industrializados ajudam momentaneamente. Entretanto, promovem diversos riscos a saúde ao longo do tempo, aumentando o acúmulo de gorduras e açúcares no organismo, por exemplo.

Continua depois da publicidade

Para evitar as tentações, melhorar a alimentação e, com isso, reforçar a imunidade é possível incluir algumas dicas simples na rotina.

Substituições

Advertisement

Por exemplo: ao fritar um ovo, experimente uma frigideira untada com manteiga ao invés de colocar óleo comum. Se preferir, também é possível trocar tanto o óleo convencional quanto a manteiga por óleo de coco – que pode inclusive ser usado para temperar saladas, no lugar do azeite.

O óleo de coco também pode ser usado no café. De manhã, quando fizer a bebida, aproveite para colocar uma colher de café rasa, além da canela em pó. No almoço, pode incluir no frango e no peixe, na hora de temperar.

Essas substituições simples podem ajudar a reforçar a saúde. Isso porque existe uma substância chamada ácido láurico, que posteriormente é convertida em monalurina.

Aliás, essa substância é a mesma que está presente em grande quantidade no leite materno, ajudando na imunidade. Ela tem potencial antiviral e antibacteriana.

Advertisement

Mas atenção. É possível lembrar que a melhora no sistema imunológico não acontecerá do dia para noite, segundo especialistas. Entretanto, a rotina ajuda ajudará a manter a saúde em dia.

Júnior Batista

Estadao Conteudo

Copyright © 2020 Estadão. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.