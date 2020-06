Bolsas de NY fecham em alta ante otimismo com retomada e Nasdaq registra recorde

Por Estadão - Estadão 7

As bolsas de Nova York fecharam com ganhos, nesta segunda-feira, 8. O otimismo com a retomada econômica continuou a prevalecer, com a certeza também do apoio do governo americano e do Federal Reserve (Fed, o banco central americano). Com isso, o Nasdaq atingiu máxima histórica intraday e também recorde histórico de fechamento, enquanto o S&P 500 zerou as perdas de 2020 e agora sobe 0,05% até agora neste ano.

O índice Dow Jones encerrou em alta de 1,70%, a 27.572,44 pontos, o S&P 500 avançou 1,20%, a 3.232,39 pontos, e o Nasdaq subiu 1,13%, a 9.924,74 pontos.

O otimismo com a reabertura continuou a dar o tom hoje. A Oxford Economics nota, em relatório sobre o quadro global, que após números muito negativos em março e abril surgiram evidências de reação em maio. Na sexta-feira, o relatório de empregos (payroll) do mês passado surpreendeu analistas e reforçou essas esperanças. A consultoria diz que é uma questão mais importante agora “a velocidade e o momento da recuperação” e, para ela, os dados mais recentes indicam que o pior já passou, mas também que “é muito cedo para comemorar”.

Nas bolsas de Nova York, os sinais da economia e a perspectiva de que o Fed continue a apoiar o quadro apoiaram a tomada de risco. Pela manhã, o assessor econômico da Casa Branca, Kevin Hassett, disse estar “100% seguro” de que haverá um novo pacote de estímulos fiscais nos EUA. A porta-voz do presidente Donald Trump corroborou que ele pode avalizar mais uma rodada de estímulos à economia e também notou que a reabertura até agora “tem ocorrido em segurança”. Nesse quadro, o Nasdaq se destacou, com novo recorde de fechamento, o primeiro desde fevereiro. A ação da Apple subiu 0,59%, Microsoft avançou 0,62% e Facebook, 0,27%, mas Intel recuou 1,04%.

Entre outras ações importantes, Boeing fechou em alta de 12,20%, novamente apoiando o Dow Jones. Em junho, o papel da empresa sobe 59,42%, mas no ano ainda recua 28,82%. Entre os bancos, Citigroup subiu 4,04% hoje, Bank of America ganhou 1,53% e Goldman Sachs, 1,33%. Caterpillar subiu 1,92%.

Gabriel Bueno da Costa

Estadao Conteudo

