'Na emissora que eu gosto', diz Reinaldo Gottino em volta à Record TV

Por Estadão

Reinaldo Gottino reestreou na Record TV no Balanço Geral desta segunda-feira, 8. O apresentador se demitiu da CNN Brasil no fim do mês de maio para voltar à emissora da TV aberta.

“Estou de volta, estou na área. Tanque cheio e gás total. Quero você comigo aqui na tela da Record TV. Estou na emissora que eu gosto fazendo o que eu gosto e para quem eu gosto, que é você. Obrigado pelo seu carinho”, afirmou Gottino em seu retorno.

Em setembro de 2019, o apresentador pediu demissão da Record e teve sua contratação oficializada pela CNN Brasil. Sua passagem pelo canal pago, porém, acabou antes de completar três meses de sua estreia nas telas, em março.

Com a volta de Reinaldo Gottino, a Record afirmou que Geraldo Luís, afastado do Balanço Geral SP por conta da pandemia do novo coronavírus, comandará um programa noturno quando retornar à TV.

Estadao Conteudo

