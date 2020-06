Memorial da América Latina inicia venda de ingressos para seu cine Drive-in

Por Estadão - Estadão 2

O Belas Artes Drive-In abriu as vendas de ingressos nesta terça, 9, a partir das 18 horas, para a programação de filmes em sessões com o público assistindo de seu próprio carro, em respeitos às regras do isolamento social, no Memorial da América Latina.

A parceria firmada entre o Petra Belas Artes e o Memorial começa no dia 17 de junho, seguirá protocolos rigorosos de saúde, com regras de distanciamento social, higiene, limpeza de ambientes, comunicação e monitoramento, como a distância mínima de 1,5 metro entre pessoas e carros em todos os ambientes, e máximo de quatro ocupantes no carro, compra via internet, além da exigência do uso de máscaras.

A programação vai exibir 27 filmes divididos em 43 sessões, que acontecerão de terça a domingo, entre eles Apocalipse Now – Final Cut, de Francis Ford Coppola, a comédia Tel Aviv em Chamas e o brasileiro Partida, dirigido por Caco Ciocler.

Para crianças, a animação O Menino e o Mundo e o francês As Bicicletas de Belleville serão exibidos aos sábados.

Para adquirir ingresso e consultar programação completa (a partir das 18 horas), acesse o site da Petra Belas Artes, basta acessar o seguinte endereço na internet: https://www.cinebelasartes.com.br/

