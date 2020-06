Luciano Hang pede dinheiro para Olavo de Carvalho

Por Estadão - Estadão 12

Luciano Hang, dono da rede de lojas Havan, apelou a um grupo de empresários solicitando recursos para Olavo de Carvalho em um grupo de WhatsApp. Há dez dias, Hang foi um dos alvos de busca da Polícia Federal no âmbito do inquérito das Fake News, no qual é um dos investigados. “Temos que ajudá-lo financeiramente. Está chateado, precisa de mais ajuda para continuar lutando pelo Brasil”, escreveu Hang.

Ele foi contestado. Uma pessoa respondeu: “Pede para ele vir ao Brasil, então. De longe, é fácil.” Outra reagiu: “Deve estar ficando louco.” “Ele vive de criar polêmica. Em cada uma criada, ele consegue vender cursos online para incautos. Vejo como má-fé”, disse um terceiro participante do grupo.

O escritor Olavo de Carvalho, considerado “guru” do bolsonarismo, fez uma série de postagens das redes sociais na madrugada deste domingo com críticas ao presidente Jair Bolsonaro, de quem é aliado. Em vídeo, afirmou que Bolsonaro não é seu amigo, não o defende de uma suposta milícia digital e pode ser processado por prevaricação, já que presencia crimes e “não faz nada”. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

