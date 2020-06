Santos renova contrato de Lucas Veríssimo até 2024: 'Valorização que busquei'

Por Estadão - Estadão 9

Depois de um longo período de negociação, o Santos anunciou neste sábado que acertou a renovação do contrato do zagueiro Lucas Veríssimo até o final de 2024. O vínculo anterior do jogador, de 24 anos, expirava em junho de 2022.

“Muito feliz por esse sonho realizado. Foi o reconhecimento do trabalho que venho realizando e a valorização que sempre busquei. Seguirei sempre buscando o melhor para a minha carreira e a realização de outros sonhos, como vestir a camisa da seleção”, destacou Veríssimo ao site oficial do clube.

A renovação porém, não impede que Veríssimo seja negociado. Nesta semana, ele recebeu uma proposta da Sampdoria, da Itália, no valor de 4,5 milhões de euros (cerca de R$ 26 milhões). O intuito é conseguir contratar o jogador ainda no meio deste ano para poder contar com o reforço na próxima temporada europeia, que terá início nos próximos meses.

Com problemas financeiros agravados principalmente pela pandemia do novo coronavírus, o Santos pode aceitar a proposta e efetivar a negociação. O clube fez pesadas reduções salariais durante a paralisação para não prejudicar ainda mais as contas.

O presidente José Carlos Peres, que disse recentemente que Lucas Veríssimo é “um dos maiores zagueiros do mundo”, voltou a elogiar o jogador e celebrou a renovação.

“A pandemia atrapalhou um pouco o processo, mas já estávamos conversando há algumas semanas e agora conseguimos concluir a renovação de contrato do Lucas Veríssimo. Ele é um grande talento, um dos grandes zagueiros da atualidade, e merece ser valorizado”, afirmou Peres.

Peres e Veríssimo tiveram alguns problemas no passado. Em março, o zagueiro cobrou publicamente uma valorização por parte do clube depois de ter recebido sondagem do Atlético-MG a pedido do técnico Jorge Sampaoli, com quem o jogador trabalhou no ano passado.

Revelado pelo Santos, Veríssimo fez sua estreia no time profissional em 2016. No total, ele defendeu a equipe da Vila Belmiro em 159 partidas e marcou seis gols. Neste ano, o defensor atuou seis vezes e balançou as redes em uma oportunidade.

