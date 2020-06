Correção: Benfica só empata com o Tondela e deixa de assumir liderança isolada

Por Estadão - Estadão 5

O Benfica perdeu a oportunidade de assumir a liderança do Campeonato Português, nesta quinta-feira, ao só empatar sem gols com o Tondela, no Estádio da Luz, em Lisboa, em duelo válido pela 25.ª rodada.

Com o resultado, a equipe soma os mesmos pontos do rival Porto, que, na quarta-feira, foi derrotado pelo Famalicão por 2 a 1. Restam nove jogos para o final da temporada, que retornou nesta quarta-feira após o período de pandemia do coronavírus.

Benfica e Porto possuem campanhas semelhantes. São 19 vitórias, três empates e três derrotas. O time do Porto está em primeiro no critério de desempate do confronto direto por causa da vitória sobre o rival, por 2 a 0, em 24 de agosto do ano passado, na disputa da terceira rodada.

Artilheiro e vice do Português, com 15 e 14 gols, Carlos Vinícius e Pizzi não repetiram atuações anteriores e acabaram substituídos pelo técnico Bruno Lage. O jogo não teve a presença de público.

Se o ponto conquistado não foi o esperado pelo Benfica, o empate foi festejado como vitória pelo Tondela, que chegou aos 26 pontos, em 13.º lugar, e ganhou fôlego na briga contra o rebaixamento.

