Juros aceleram com dólar antes de leilão de títulos e Kanczuk

Os juros futuros abriram com viés de alta, em ajuste após as quedas da véspera, e aceleraram na última hora acompanhando o dólar, que passou a subir. No radar está o diretor de política econômica do Banco Central, Fabio Kanczuk, que comenta, às 11 horas, o Relatório de Economia Bancária de 2019, além do leilão de LTN, NTN-F e LFT do Tesouro, no mesmo horário. O leilão da semana passada teve a maior oferta do ano.

Às 10h08, o DI para janeiro de 2027 subia para 6,71, de 6,64% no ajuste de ontem.

O vencimento para janeiro de 2023 subia para 4,07%, de 4,03%, enquanto o DI para janeiro de 2022 marcava 3,04% (3,00% ontem no ajuste). O dólar à vista avançava para R$ 5,0941 (+0,08%).

