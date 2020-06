Com gols no 2º tempo, Frankfurt vence e complica Werder na briga contra a degola

Por Estadão - Estadão 4

Com dois gols do austríaco Stefan Ilsanker, reserva que deixou o banco de reservas no fim do segundo tempo, o Eintracht Frankfurt derrotou o Werder Bremen por 3 a 0, fora de casa, e complicou ainda mais a situação do time mandante na tentativa de escapar do rebaixamento no Campeonato Alemão.

Após um primeiro tempo sem gols, o português André Silva, de cabeça, colocou o Eintracht em vantagem, aos 15 minutos da etapa final, após cruzamento do sérvio Filip Kostic. Depois, Ilsanker entrou em campo aos 36 e causou impacto imediato no placar da partida.

Segundos depois de entrar em campo, o austríaco marcou logo no seu primeiro toque na bola, desviando uma cobrança de escanteio. Já aos 45 minutos, fez 3 a 0, com um cabeceio para completar uma cobrança de falta.

Os dois gols encerraram um longo jejum do atacante austríaco, que não marcava desde 19 de dezembro de 2015. E confirmaram uma das grandes deficiências do Werder, que já foi vazado 20 vezes em jogadas de bola parada nesta temporada, a maior quantidade para um time participante do Campeonato Alemão.

Desde a função da Bundesliga em 1963, o Werder só ficou uma temporada fora da primeira divisão. E o jogo desta quarta-feira era uma esperança para o time escapar do rebaixamento, por ser um compromisso que tinha sido adiado da 24ª rodada.

Porém, com a derrota, o time está na penúltima colocação, com 25 pontos, a dois do antepenúltimo Fortuna Dusseldorf, que disputaria uma repescagem para seguir na elite, e a três do Mainz, que está escapando da degola. Já o Frankfurt atingiu a 11ª posição, com 35 pontos, e completou o terceiro jogo de invencibilidade. Faltam cinco rodadas para o fim da competição.

