Petrobras inicia fase não-vinculante de venda da fatia no Campo de Manati

A Petrobras anuncia o início da fase não-vinculante referente à venda de sua participação (35%) no Campo de Manati, em águas rasas na Bacia de Camamu, no Estado da Bahia. A Petrobras é a operadora do campo, em parceria com a Enauta Participações (45%), Geopark Brasil E&P de Petróleo e Gás (10%) e BrasoilManati Exploração Petrolífera (10%).

O Campo de Manati fica a 10 km da costa do município de Cairu (BA), em lâmina d’água entre 35 e 50 metros.

O campo iniciou sua operação em 2007 e sua produção média em 2019 foi de 105 bpd de condensado e 1.269 mil m3/dia de gás, através da plataforma fixa PMNT-1, que envolve uma estrutura submarina composta por 6 poços produtores de gás.

Luana Pavani

Estadao Conteudo

Copyright © 2020 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

