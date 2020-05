Veja os casos de Covid-19 no ES por cidade, bairro, faixa etária e evolução do paciente

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 122

Os casos de Covid-19 chegaram aos 12.375, segundo o Painel Covid-19, do Governo do Estado, nesta quinta-feira (29). No total, 538 pessoas morreram e 7.012 estão curadas.

No infográfico abaixo, você pode pesquisar os detalhes do caso em cada cidade, como bairro, gênero, idade e evolução do quadro. Confira:

