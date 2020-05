Veículo roubado é recuperado pela Polícia Militar em Bom Jesus do Norte

Por Guilherme Gomes - Guilherme Gomes 23

Policiais Militares do 3º Batalhão recuperaram, na tarde desta sexta-feira (8), em Bom Jesus do Norte, um automóvel que estava com restrição de roubo desde 2015. O fato aconteceu por volta das 15h10, no bairro São João.

De acordo com os militares, as informações sobre o Fiat Strada branco chegaram por meio de denúncias. O carro foi localizado estacionado às margens da rua e quando feita a verificação com a placa FVI-8490-SP, foi constatado que não havia registro em nenhum veículo cadastrado.

Enquanto se fazia a verificação, um homem de 24 anos afirmou ser o proprietário do automóvel. Os militares solicitaram os documentos de porte obrigatório, tendo o suspeito informado que não possuía nenhum documento daquele veículo e que trocou outro veículo por este, sabendo informar que era de São Paulo.

Os Militares constatarem através do chassi, que seria uma a Fiat Strada, 2014/2015, cor branca, de placas OML-5758-GO, com restrição de roubo no ano de 2015.

O suspeito que conduzido e apresentado na delegacia de Polícia Civil de Bom Jesus do Norte, juntamente do automóvel e documentações localizadas no veículo.

