Última fase da Campanha Nacional de Vacinação contra Influenza começa nesta segunda-feira (18)

A partir desta segunda-feira (18) começa a segunda e última fase da terceira etapa da 22ª Campanha Nacional de Vacinação contra Influenza, estabelecida pelo Ministério da Saúde. Nesta fase, que será realizada até o dia 05 de junho, serão imunizados adultos de 55 a 59 anos de idade e professores das escolas públicas e privadas.

A estimativa do Estado é de imunizar 42.346 professores e 163.219 adultos de 55 a 59 anos que fazem parte do último grupo prioritário, selecionado para a terceira etapa da Campanha.

Até o momento foram vacinadas 841.908 pessoas e a meta do Estado é imunizar 1.438.975 pessoas do público-alvo definido pelo Ministério da Saúde. As pessoas que fazem parte dos grupos prioritários, mas até o momento não receberam a vacina, ainda podem ser vacinadas.

“Apesar de estarmos na terceira fase da Campanha, as pessoas que são de grupos prioritários das outras fases ainda podem receber a vacina. Basta comparecerem a um dos serviços de vacinação, com o cartão de vacina e documento que identifique que fazem parte do grupo prioritário”, disse a coordenadora do Programa Estadual de Imunizações e Vigilância das Doenças Imunopreveníveis, Danielle Grillo.

Dados no Espírito Santo

Até a manhã desta segunda-feira (18), o Espírito Santo atingiu a cobertura de 131,01% (485.759 vacinados) do público idoso, sendo o segundo estado na cobertura vacinal da população idosa, e de 97,12% (96.688 vacinados) de cobertura dos trabalhadores da saúde, ambos públicos da primeira fase da Campanha.

Na segunda fase, o único grupo a ter meta a ser alcançada foi o da população indígena, que até o momento atingiu a cobertura de 81,15% (3.759 vacinados). Os demais grupos têm o monitoramento realizado por meio das doses aplicadas. Foram 121.762 doentes crônicos imunizados; 11.837 profissionais das forças de segurança e salvamento; 18.342 imunizados da população privada de liberdade; 2.757 funcionários do sistema prisional; 16.037 caminhoneiros; 8.415 trabalhadores do transporte coletivo; e 2.417 portuários.

Nessa terceira fase da Campanha foram vacinados até o momento: 61.783 (22,11%) crianças de 6 meses a menores de 6 anos; 8.563 (21,37%) gestantes; e 1.805 (27,41%) puérperas. Todos fazem parte dos grupos com meta de vacinação, além de 1.984 portadores de deficiência, que não fazem parte do grupo de meta.

