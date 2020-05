Três últimas mortes por Covid-19 no Espírito Santo são de idosos

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 529

Advertisement

Advertisement

As três mortes confirmadas neste sábado (2) por Covid-19, no Espírito Santo, são de idosos. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), as vítimas são uma mulher da Serra, com 74 anos, uma mulher de Vila Velha, com 77 anos e um homem de 82 anos, residente na Serra.

A triste marca de 100 vítimas fatais do novo coronavírus foi ultrapassada no dia 1º de maio, com 101 pessoas mortas no Estado. Neste sábado, outros três óbitos foram confirmados pelo governo, totalizando 104 mortes pela doença. O Estado registra, ainda, 3104 casos confirmados e 979 pacientes curados.

Advertisement

Advertisement

Continua depois da publicidade

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.