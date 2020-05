Três municípios do Sul do ES tiveram índice de isolamento abaixo dos 50% no Dia das Mães

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 83

Advertisement

Advertisement

Os novos dados sobre o índice de isolamento no Espírito Santo, divulgados nesta segunda-feira (11), mostram que 53,1% dos capixabas ficaram em casa neste domingo (10), Dia das Mães. Apesar de o percentual estar acima dos 49,4% registrados no último sábado (9), está abaixo do isolamento praticado no domingo anterior, quando 55,7% ficaram em suas residências.

Três municípios do Sul do Estado estão entre os cinco que menos praticaram a quarentena: Bom Jesus do Norte (44,5%), Cachoeiro de Itapemirim, onde apenas 48,4% da população permaneceu em suas casas e Itapemirim, com 49,7% de distanciamento social. Colatina (48%) e Cariacica (49,7%) também tiveram índices abaixo dos 50%.

Já entre as cidades cuja população mais se isolou, estão Águia Branca (73,1%), Pancas (73%), Boa Esperança (72,5%), Alto Rio Novo (71,3%) e Mantenópolis (70,8%).

Advertisement

Continua depois da publicidade

O estudo é uma ação do Governo do Espírito Santo, em parceria com as operadoras de telefonia móvel, e vem monitorando diariamente o índice de isolamento social em todo Estado.

Vejas os números:

Advertisement

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.