Sul do ES tem 872 casos de Covid-19 e Anchieta registra a 1ª morte pela doença; veja os dados de cada cidade

Os municípios do Sul do Espírito Santo e Caparaó têm 872 casos de Covid-19 e 32 mortes, segundo o Painel Covid-19, do Governo do Estado, atualizado neste domingo (24). Cinco cidades tiveram óbitos nas últimas 24 horas: Cachoeiro de Itapemirim (1), Marataízes (1), Itapemirim (1) e Muqui (1). Anchieta confirmou a primeira morte causada na cidade pela doença. Ao todo, 410 pessoas estão curadas e o município com mais casos é Cachoeiro de Itapemirim (160), seguido de Marataízes (156) e Presidente Kennedy (101).

