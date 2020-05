Sul do ES soma 623 casos da Covid-19 e 20 mortes; veja as cidades

Por Ana Glaucia Chuina - Ana Glaucia Chuina 295

Advertisement

Advertisement

Mais 67 casos do novo coronavírus foram registrados nesta terça-feira (19) na Região Sul do Espírito Santo, totalizando 623 infectados. Na divisão de casos por regiões que consta no Painel Covid-19 da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), Ibatiba, no Caparaó, consta na lista da Região Metropolitana, mas na matéria do AQUINOTICIAS.COM foi acrescentado ao total de números das cidades sulinas.

Lideram em casos na região, Marataízes com 117 casos, 7 mortes e 41 curados; Cachoeiro de Itapemirim com 105 casos, 3 mortes e 23 curados; Presidente Kennedy com 83 casos, 2 óbitos e 10 curados; Alfredo Chaves com 46 casos, 2 óbitos e 22 curados e Anchieta com 39 casos, nenhum óbito e 22 curados.

Veja a lista completa de cidades com casos e óbitos registrados:

-Marataízes- 117 (7 óbitos) e 41 curados

-Cachoeiro- 105 (3 óbitos) e 23 curados

-Presidente Kennedy- 83, (2 óbitos) e 10 curados

-Alfredo Chaves- 46, (2 óbitos) e 22 curados

-Anchieta- 39 (22 curados)

-Piúma- 35, (1 óbito) e 14 curados

-Itapemirim- 30, (1 óbito) e 6 curados

-Mimoso do Sul- 24 (8 curados)

-Guaçuí- 20 (13 curados)

-Bom Jesus do Norte- 19 (12 curados)

-São José do Calçado- 16 (11 curados)

-Castelo- 13, (1 óbito) e 11 curados

-Apiacá- 10 (8 curados)

-Vargem Alta- 10, 1 óbito e 4 curados)

-Iconha- 9 (6 curados)

-Irupi- 7 (2 curados)

-Muqui- 7

-Alegre- 6 (4 curados)

-Iúna- 6, (1 óbito) e 1 curado

-Rio Novo do Sul- 6 (5 curados)

-Muniz Freire- 5, (1 óbito) e 4 curados

-Jerônimo Monteiro- 3 (2 curados)

-Ibatiba-3

-Divino de São Lourenço- 2 (1 curado)

-Atílio Vivácqua- 1

-Ibitirama- 1 (1 curado)

Advertisement

Continua depois da publicidade

*Fonte: Sesa

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.