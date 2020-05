Sul do ES e Caparaó somam 836 casos da Covid-19 e 25 mortes; veja as cidades

Por Ana Glaucia Chuina - Ana Glaucia Chuina 72

As regiões Sul e Caparaó do Espírito Santo já somam 836 casos do novo coronavírus e 25 mortes. Os dados foram atualizados na tarde desta sexta-feira (22) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) pelo Painel Covid-19.

Mais duas mortes também foram confirmadas hoje, uma delas em Guaçuí que ontem registrou duas, mas uma delas só foi atualizada hoje no painel; a outra ocorreu em Muqui, a primeira do município.

A lista de cidades com mais casos teve alteração e Cachoeiro passou a liderar em números com 157 casos e 4 mortes seguido por Marataízes (152 casos e 8 mortes), Presidente Kennedy (101 casos e 2 mortes), Alfredo Chaves (59 casos e 2 mortes) e Anchieta (49 casos e sem óbito).

Veja os casos, curados e óbitos por cidades:

Cachoeiro de Itapemirim – 157 infectados – 63 curados – 4 óbitos

Marataízes – 152 infectados – 57 curados – 8 óbitos

Presidente Kennedy – 101 infectados – 25 curados – 2 óbitos

Alfredo Chaves – 59 infectados – 29 curados – 2 óbitos

Anchieta – 46 infectados – 39 curados

Piúma – 48 infectados – 20 curados – 1 óbito

Itapemirim – 42 infectados – 17 curados – 1 óbito

Mimoso do Sul – 34 infectados – 14 curados

Guaçuí – 28 infectados – 14 curados – 2 óbito

Bom Jesus do Norte – 23 infectados – 15 curados

São José do Calçado – 17 infectados – 14 curados

Vargem Alta – 17 infectados – 9 curados – 1 óbito

Castelo – 14 infectados – 12 curados – 1 óbito

Irupi – 13 infectados – 3 curados

Muqui – 12 infectados – 2 curados – 1 óbito

Iconha – 11 infectados – 10 curados

Apiacá – 10 infectados – 10 curados

Ibatiba – 10 infectados – 1 curado

Alegre – 7 infectados – 6 curados

Iúna – 7 infectados – 1 curado – 1 óbito

Rio Novo do Sul – 6 infectados – 6 curados

Muniz Freire – 5 infectados – 4 curados – 1 óbito

Jerônimo Monteiro – 4 infectados – 3 curados

Divino de São Lourenço – 2 infectados – 2 curados

Atílio Vivácqua – 1 infectado

Ibitirama – 1 infectado – 1 curado

