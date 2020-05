Sul do ES deve receber quase 100 milhões em ajuda da União; veja o valor destinado a cada município capixaba

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 1931

Advertisement

Advertisement

O governo do Espírito Santo vai receber R$ 937 milhões de ajuda da União para ajudar durante a crise do novo coronavírus. Os municípios capixabas receberão, juntos, R$ 539.793.568,59. Entre as cidades do Sul capixaba, o valor chega a quase R$ 100 milhões. A ajuda já havia sido aprovada na Câmara dos Deputados, no entanto, como ocorreu alteração no texto aprovado no Senado, a matéria dever voltar para apreciação dos deputados nesta segunda (4) e, depois, segue para sanção do presidente da República.

O repasse financeiro a Estados e municípios foi aprovado pelo Senado neste sábado (2) e prevê R$ 120 bilhões que serão divididos entre todos os Estados e municípios do país. O valor, previsto pelo Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus (PLP 39/2020), inclui repasses diretos e suspensão de dívidas.

O critério utilizado para ratear do dinheiro é o tamanho da população de cada cidade. Para os Estados, a divisão é balizada por uma fórmula que considera a taxa de incidência da Covid-19 e a população.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Veja o valor que cada cidade do Sul do ES vai receber:

1. Alegre – R$ 4.040.946,52

2. Anchieta – R$ 3.930.668,06

3. Apiacá – R$ 1.016.415,45

4. Atílio Vivácqua – R$ 1.603.268,77

5. Bom Jesus do Norte – e R$ 1.334.624,54

6. Cachoeiro de Itapemirim – R$ 28.069.561,08

7. Castelo – R$ 5.041.646,28

8. Conceição do Castelo – R$ 1.708.980,27

9. Divino de São Lourenço – R$ 578.122,38

10. Dores do Rio Preto – R$ 906.539,96

11. Guaçuí – R$ 4.146.120,73

12. Ibatiba – R$ 3.503.389,41

13. Ibitirama – R$ 1.193.989,28

14. Iconha – R$ 1.861.704,52

15. Irupi – R$ 1.796.826,94

16. Itapemirim – R$ 4.613.696,02

17. Iúna – R$ 3.916.967,20

18. Jerônimo Monteiro – R$1.637.655,23

19. Marataízes – R$ 5.171.267,12

20. Mimoso do Sul – R$ 3.512.926,28

21. Muniz Freire – R$ 2.345.935,74

22. Muqui – R$ 2.075.142,36

23. Piúma – R$ 2.916.267,44

24. Presidente Kennedy – R$ 1.554.644,16

25. Rio Novo do Sul – R$ 1.561.091,62

26. São José do Calçado – R$ 1.417.904,25

27. Vargem Alta – R$ 2.874.761,91

28. Venda Nova do Imigrante – R$ 3.395.260,11

Advertisement

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.