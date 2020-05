Sul do ES confirma mais 21 casos de coronavírus e totaliza 306; veja a lista de cidades

Por Ana Glaucia Chuina - Ana Glaucia Chuina 437

Advertisement

Advertisement

A atualização do Painel Covid-19 da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) mostra que nesta segunda-feira (11) mais 21 casos do novo coronavírus foram confirmados na Região Sul. Agora os municípios sulinos somam 306 infectados, sendo 105 curados.

Os óbitos permanecem em sete e foram registrados em seis cidades. Na lista, lideram em casos Marataízes com 63, sendo mais quatro em 24 horas, Cachoeiro permaneceu com 34, Anchieta pulou para a terceira posição com 27 casos (quatro a mais que ontem), Presidente Kennedy com 26 casos e Alfredo Chaves com 23.

Veja a atualização das cidades do Sul do ES com casos e mortes confirmadas:

-Marataízes- 63 (1 óbito) (8 curados)

-Cachoeiro- 34 (18 curados)

-Anchieta- 27 (7 curados)

-Presidente Kennedy- 26 (2 óbitos) (6 curados)

-Alfredo Chaves- 23 (1 óbito) (14 curados)

-Piúma- 20 (1 óbito) (7 curados)

-Guaçuí- 17 (10 curados)

Mimoso do Sul- 13 (1 curados)

-Bom Jesus do Norte- 12 (10 curados)

-São José do Calçado- 12 (5 curados)

-Itapemirim- 11 (3 curados)

-Castelo- 10 (1 óbito) (7 curados)

-Apiacá- 8 (4 curados)

-Iconha- 6 (1 curados)

-Rio Novo do Sul- 5 (4 curados)

-Alegre- 4 (3 curados)

-Irupi- 3 (1 curado)

-Muniz Freire- 3 (1 curado)

-Iúna- 2 (1 óbito)

-Jerônimo Monteiro- 2 (2 curados)

-Vargem Alta- 2

-Divino de São Lourenço- 1

-Ibitirama- 1 (1 curado)

-Muqui- 1

*(fonte Sesa)

Advertisement

Continua depois da publicidade

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.