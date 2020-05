Sobe para 20 o total de casos de coronavírus em Guaçuí; 11 estão curados

Por Redação - Redação 68

Nesta segunda-feira (18), Guaçuí confirmou mais dois casos de Covid-19 e o total chega a 20. O número de curados permanece em 11 e os descartados caíram de 63 para 62, porque uma pessoa que havia dado negativo apresenta sintomas e foi feito novo teste que foi enviado para o Lacen e outro caso suspeito foi confirmado.

Sendo assim, os casos suspeitos permaneceram em 21 e os notificados foram de 102 para 103, subindo um apenas, porque um caso foi confirmado direto, com teste rápido, e não passou pelo número de notificados.

Entre os 11 curados, 4 são do Centro da cidade, 1 do Manoel Monteiro Torres, 1 do Cid Moreira, 2 do São José, 1 do bairro Antônio Martins, 1 no Jurema e 1 da Vila dos Professores. Dos outros 9 casos confirmados, 3 são moradores do Centro da cidade, 1 do Manoel Monteiro Torres, 1 do Antônio Martins, 2 da Vila dos Professores e 2 do bairro Nova Guaçuí.

