Senar Espírito Santo lança videoaulas online

Enquanto os treinamentos presenciais do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural do Espírito Santo (Senar-ES) estão suspensos por causa da pandemia do Covid-19, a instituição lançou videoaulas que podem ser assistidas pela internet. Os vídeos são gravados pelos instrutores credenciados e estão disponíveis no canal do Youtube do Sistema Faes/Senar-ES…leia mais em Safra ES.

