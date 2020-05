Secretário de Governo do ES alerta para fake news sobre lockdown no Estado

Por Ana Glaucia Chuina - Ana Glaucia Chuina 422

O secretário de Governo de Estado, Tyago Hoffmann, divulgou um vídeo nesta quinta-feira (28) alertando os capixabas sobre falsas notícias que estão circulando nas redes sociais, dizendo que nos próximos dias o ES adotará o chamado “lockdown”, como medida para conter o avanço do novo coronavírus.

Segundo Hoffman, a população capixaba pode ficar tranquila, pois o governo não vai surpreender com deste tipo de medida de extrema restrição.

“Não tem essa possibilidade de medidas extremas de restrição. Nossa decisão sempre foi, até aqui, baseada na matriz de risco, que é um modelo científico para fazer a gestão de risco da pandemia no Estado. Todos os indicadores até agora, mais os 60 novos respiradores que chegaram (30 já em operação a partir desta quinta, no Hospital Jayme Santos Neves, e os outros 30 montados até sábado), tudo isso dá folga e permite afirmar com convicção de que não haverá alteração do quadro”, afirmou o secretário.

Tyago Hoffmann ainda ressaltou que, a partir de sábado (30), 550 leitos de UTI destinados a pacientes com o novo coronavírus entraram em funcionamento e mais respiradores chegarão ao Estado nas próximas semanas.

“Ao todo compramos 350 dessa fábrica italiana e ao longo de junho, a partir da próxima semana, receberemos os 290 restantes. Essa medidas vão dando capacidade para olhar com calma as medidas que precisamos adotar. então pra semana que vem já temos bastante subsídio pra dizer que dificilmente teremos medidas mais restritivas”, explicou. Assista:

