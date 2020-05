Secretaria de Saúde de Cachoeiro alerta que não pede dados pessoais em teleatendimento

Por Redação - Redação 23

Advertisement

Advertisement

Pacientes de Cachoeiro com sintomas gripais ou com Covid-19, monitorados pela Secretaria Municipal de Saúde (Semus), relataram nos últimos dias que receberam ligações telefônicas, feitas por pessoas que supostamente fariam parte das equipes de saúde, com pedidos de dados pessoais, como número de CPF e RG. Entretanto, a Semus esclarece que não solicita dados pessoais em seus teleatendimentos, e pede para que a população fique alerta.

Servidores da Semus fazem ligações telefônicas diárias para pessoas com sintomas gripais atendidas nas unidades de saúde ou que fazem parte dos casos notificados de Covid-19, identificados pelo sistema estadual. Os teleatendimentos, porém, se limitam a perguntas sobre evolução do quadro clínico dos pacientes e a recomendações sanitárias, como a importância de manter o isolamento social.

Mais de 900 pessoas recebem monitoramento, de acordo com dados da Semus registrados até esta segunda-feira (25). O trabalho é feito por uma equipe multidisciplinar, coordenado pela Vigilância Epidemiológica do município.

Advertisement

Continua depois da publicidade

“Esse monitoramento é fundamental para avaliarmos se o paciente apresenta melhora ou se os sintomas indicam a necessidade de novo atendimento em unidades de saúde. Infelizmente, há pessoas que tentam se aproveitar dessas situações de fragilidade para interesses próprios, e por isso fazemos esse alerta”, destaca a secretária municipal de Saúde, Luciara Botelho.

Protocolo de atendimento

Todas as síndromes gripais têm a mesma indicação para atendimento. Quem apresenta sintomas leves, como coriza e dor de garganta, não deve procurar os serviços de saúde, mas precisa iniciar, imediatamente, o isolamento em domicílio, por 14 dias.

Pessoas com febre e tosse seca, com ou sem falta de ar, devem ser atendidas nas Unidades Básicas de Saúde, para consulta e orientações. As pessoas que apresentam sintomas como falta de ar intensa, febre alta, tosse persistente ou agravamento de seu quadro clínico, a orientação é buscar assistência no pronto atendimento do Centro de Saúde Paulo Pereira Gomes, no bairro Baiminas.

Advertisement

Também é possível realizar uma autoavaliação a respeito de sintomas de Covid-19 por meio de um formulário disponibilizado página da Ouvidoria Geral do SUS e no aplicativo de celular “TodosJuntos”, que pode ser baixado gratuitamente.

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.