Secretaria de Saúde de Anchieta adquire três novos veículos

Mais três veículos irão dar suporte aos programas de saúde promovidos no município de Anchieta. É que a prefeitura, por meio da Secretaria de Saúde, adquiriu três novos automóveis: uma van e dois Ford Ka.

De acordo com a Secretaria de Saúde, a aquisição da van, no valor de R$ 145 mil, foi realizada com recursos próprios, oriundos de leilão público promovido pela municipalidade há alguns meses. Já os demais, foram comprados com recursos de de uma emenda parlamentar, no valor de R$ 93 mil.

Para a titular da pasta, Jaudete Frontino Denadai, os veículos irão somar aos demais para oferecer um serviço de melhor qualidade aos programas municipais. “Esses novos carros irão compor a frota da saúde, com os veículos já existentes e os comprados no ano passado”, lembrou a secretária.

A Van será utilizada para atender os trabalhos da Vigilância Ambiental e os dois Ford Ka irão dar apoio às demandas da secretaria de Saúde em geral.

