"Se a ocupação dos leitos de UTI ficar acima dos 80%, tomaremos medidas mais radicais", diz governador do ES

Em entrevista coletiva no início da noite desta sexta-feira (8), o governador do Estado, Renato Casagrande, disse que 60% dos leitos de UTI da rede pública estadual estão ocupados. Ele disse ainda que é uma situação considerada sob controle e que, caso esse índice de ocupação ultrapasse os 80%, será preciso tomar medidas mais duras no combate à pandemia do novo coronavírus.

“Temos a situação sob controle quando estamos com ocupação em 60% a 70%. Por isso o isolamento social é importante, pois afeta diretamente a ocupação dos leitos. Se esse percentual ficar acima dos 80%, teremos de tomar medidas mais radicais”, explicou.

