Santa Casa de Cachoeiro ressalta rígido controle de limpeza e segurança contra coronavírus

A Santa Casa de Misericórdia Cachoeiro, hospital referência no Sul do Estado para o tratamento de Covid-19, adotou uma série de medidas para enfrentar a pandemia causada pelo novo coronavírus.

Entre elas, o reforço de limpeza nas dependências da instituição e também orientações redobradas para garantir a segurança dos funcionários que estão trabalhando na linha de frente contra a doença.

De acordo com a Maria Antônia Araujo, o trabalho de higienização que já era rigoroso antes da pandemia, foi redobrado. Todo processo de limpeza é feito com produtos de qualidade e, assim que o paciente de covid-19 recebe alta, é feita uma limpeza completa, o que inclui paredes, tetos e equipamentos utilizados nas enfermarias.

O serviço atinge diariamente as áreas em comum do hospital, como corredores e recepções, além de pulverização com hipoclorido de sódio em rampas e ambientes do Pronto Socorro.

“E todo o serviço é feito com segurança pelas funcionárias da higienização, que utilizam todos os equipamentos de proteção necessários”, explicou.

Segurança

Além da higienização que é feita no hospital para garantir a segurança do paciente, a Santa Casa de Misericórdia Cachoeiro também adotou medidas para proteger os funcionários que estão na linha de frente da covid-19.

A instituição recebeu muitas doações de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), como máscara, luvas e eventais. E o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT) está realizando treinamentos constantes para o uso adequado dos materiais.

Segundo a enfermeira Camila Alves, foram desenvolvidos vídeos educativos para reforçar as orientações com os cuidados necessários para evitar a contaminação.

“Quem faz parte do grupo de risco também foi afastado e criada uma escala de separação dos funcionários. Além de consultas constantes com a medicina do trabalho”, destacou.

Veja todas as medidas adotadas pela Santa Casa desde o início da pandemia , acessando o site da instituição.

Camila também informou que foi estipulada a obrigatoriedade de máscaras dentro do hospital e que técnicos da SESMT estão monitorando e orientando sobre o uso correto dos EPIs.

“Reformulamos ainda a logística de locais que existiam aglomerações, como o refeitório. Só reuniões extremamente necessárias estão sendo realizadas e mesmo assim respeitando as regras de distanciamento e segurança”, reforçou.

