Santa Casa de Cachoeiro: quase 80% dos leitos de UTI voltados para tratamento de Covid-19 estão ocupados

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 423

A Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim informou que está com 78% dos seus 14 leitos na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), exclusivos para Covid-19, ocupados. Informou ainda que o número de leitos, tanto de UTI quanto de enfermaria, poderão ser ampliados conforme a necessidade. Em coletiva, neste sábado (2), o governador do Estado, Renato Casagrande, informou que na próxima semana outros 13 leitos serão entregues para a unidade hospitalar, totalizando 27.

No Espírito Santo, a taxa de ocupação dos leitos de UTI chegou aos 68%, situação considerada incômoda pelo governo, que tenta ampliar o número de vagas e reduzir a ocupação. “Temos, hoje, 266 leitos de UTI no ES, com 68% de ocupação. Os números apontam que devemos continuar, na próxima semana, com o comércio fechado. Estamos precisando ampliar o isolamento social, aumentar os leitos de UTI e reduzir o percentual de leitos ocupados. Até domingo que vem, portanto, manteremos as lojas e shoppings fechados. Estamos dando uma outra possibilidade, além do delivery, a retirada da mercadoria na loja e o atendimento com hora marcada, um por vez, cliente e vendedor de máscara”, ressaltou o governador.

Confira a nota da Santa Casa, na íntegra:

A Santa Casa de Misericórdia Cachoeiro informa que atualmente o hospital possui 160 leitos de enfermaria para pacientes do Sul do Estado. Desde total, 15 estão isolados e destinados exclusivamente para doentes com coronavírus.

Até a tarde desta sexta-feira, todos estão ocupados, sendo quatro com testes positivos para a doença. Diante da necessidade, outros oito foram abertos para atender a demanda de coronavírus.

Já na UTI, são 14 leitos exclusivos para pacientes com convid-19. Deste total, 78% estão ocupados, sendo cinco pacientes com teste positivo para o coronavírus.

Por fim informa que o número de leitos, tanto de UTI quanto de enfermaria, pode ser ampliado de acordo com a necessidade.

