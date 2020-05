Santa Casa de Cachoeiro passa a divulgar diariamente números de pacientes com coronavírus

Por Redação - Redação 315

Para evitar a propagação de notícias falsas e dar mais transparência às suas atividades, a Santa Casa de Misericórdia Cachoeiro começará a divulgar, a partir desta quarta-feira (6), o número de pacientes internados no hospital com suspeita ou teste positivo para o novo coronavírus.

O boletim será publicado diariamente no Instagram da Santa Casa (@santacasacachoeiro) no fim do dia e a população poderá ter acesso a real situação dos números de pessoas que estão sendo atendidas no hospital.

A Santa Casa reforça que serão divulgados apenas os números, sendo preservados os nomes ou qualquer outros dados que identifiquem o paciente.

Leitos

Até esta quinta-feira (7), a Santa Casa de Misericórdia vai disponibilizar 29 leitos de UTI exclusivos para tratamento de pacientes Covid-19.

Além disso, possui atualmente 21 leitos de enfermaria especificamente para tratamento do novo coronavírus.

O superintendente da Santa Casa, pe. Evaldo Ferreira, explica que ao todo, o hospital tem capacidade instalada de 208 leitos entre UTI e enfermarias e, caso seja necessário, outras vagas poderão ser abertas.

“Mas para que isso aconteça, a população também precisa fazer sua parte. Desde a semana passada, passamos a atender apenas urgência e emergência do trauma e cirurgia geral, além dos casos de internação de Covid-19. Essa é uma determinação estabelecida na portaria 053-R do Governo do Estado”, disse.

E concluiu: “Essa medida visa desafogar o atendimento ambulatorial e também evitar aglomerações no Pronto Socorro”, explicou o superintendente.

Os pacientes de baixa complexidade e serviços ambulatoriais devem procurar as unidades básicas de saúde dos seus municípios. Os moradores de Cachoeiro, podem se dirigir também para o Pronto Atendimento Paulo Pereira Gomes.

