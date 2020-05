Santa Casa de Cachoeiro confirma morte de paciente com coronavírus

Por Guilherme Gomes - Guilherme Gomes 1736

A Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim registrou neste domingo (10) uma morte por Covid-19. A informação foi divulgada nesta tarde no site da instituição, que é referência no tratamento do novo coronavírus na região Sul do ES.

De acordo com o boletim da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) a vítima é do município de Alfredo Chaves, que registra o seu primeiro óbito no município. Trata-se de um paciente idoso de 82 anos, que havia sido hospitalizado inicialmente para tratamento de doença base existente (Câncer), e retornou ao domicílio para cuidados paliativos.

Ao retornar ao município foi identificado pelo serviço de Saúde Municipal os sintomas de provável infecção pelo coronavírus. Imediatamente a Secretaria Municipal de Saúde realizou o exame e foi diagnosticado com covid-19.

A Santa Casa não confirmou de qual município é a vítima, visto que recebe pacientes de diversos municípios do Sul do Estado. De acordo com o hospital, há 19 pacientes internados na UTI e 21 nos leitos de enfermaria.

Na enfermaria temos 8 pacientes suspeitos e 13 que testaram positivo para a Covid-19, já na UTI, são 13 pacientes confirmados de coronavírus, seis suspeitos e um óbito. Os pacientes são dos municípios de Cachoeiro de Itapemirim, Marataízes, Muqui, Muniz Freire, Piúma, Venda Nova do Imigrante, Irupi, Alfredo Chaves, Iconha, Itapemirim, Anchieta, Presidente Kennedy.

Atualmente, o hospital possui 36 leitos de UTI e 21 leitos de enfermaria exclusivos para tratamento de pacientes com coronavírus. Por fim informa que o número de leitos, tanto de UTI quanto de enfermaria, pode ser ampliado de acordo com a necessidade.

