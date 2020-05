Saiba como aproveitar a quarentena para melhorar o currículo

Por Redação - Redação 72

A pandemia do novo coronavírus trouxe impactos, principalmente, para a saúde, vida social e economia. No campo financeiro, empresas encontraram dificuldades para se manter, enquanto que outras chegaram à falência. Como consequência, vários profissionais foram demitidos e a economia mundial viu seus números diminuir significativamente.

Na visão de especialistas, o momento é favorável para o investimento em cursos de especializações e utilizar a tecnologia como aliada. Para um cenário pós-pandemia, acredita-se que os profissionais mais qualificados devem sair na frente e conquistar melhores oportunidades.

Dar atenção especial ao currículo também é importante. Se você já tem um documento pronto, esse é o momento de fazer uma revisão minuciosa. Veja se as informações estão atualizadas e compatíveis com o seu momento atual na carreira. Isso porque nossos objetivos, habilidades e planos tendem a mudar com o passar do tempo.

Caso você ainda não tenha um currículo, comece a criá-lo para que seja possível avaliar os pontos a serem melhorados. Uma dica é montar uma lista baseada nos seus pontos fortes e fracos.

Um exemplo para melhorar no currículo é a falta de qualificação. Se o seu deixa a entender que você é um profissional pouco qualificado, é necessário refletir, dentro da sua área, sobre o que pode ser feito, como um curso de idiomas, estar à frente de um projeto, dominar determinada técnica, entre outras ações.

Dicas para ter um currículo de destaque

Para ajudar os profissionais, separamos algumas dicas gerais que possibilitam ter um currículo de destaque, capaz de chamar atenção dos recrutadores.

– Mantenha o seu currículo atualizado;

– Adeque o seu currículo à vaga que está concorrendo;

– Tenha cuidado com os erros ortográficos;

– Não passe informações inverídicas;

– Evite textos muito longos no currículo. Caso seja necessário detalhar o seu trabalho, tenha um portfólio atualizado.

Especialização na quarentena

Uma das melhores formas para investir em sua qualificação profissional é fazer cursos de pós-graduação, que incluem as especializações e MBA’s. Essas formações são mais valorizadas no mercado, pois são de nível superior e oferecidas por instituições reconhecidas pelo Ministério da Educação (MEC). Apesar dos benefícios, um empecilho para os profissionais ingressarem nesses cursos são os custos com as mensalidades. A situação se torna mais complicada no atual cenário da pandemia.

Por isso, a dica é aderir a uma bolsa de estudos, disponível por empresas privadas como o Educa Mais Brasil. Acesse o site e confira as bolsas de estudo disponibilizadas pelo Educa, em parceria com as melhores faculdades e universidades do país.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil

