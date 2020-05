Sabia que hoje é o Dia Mundial de Higienização das Mãos?

Por Redação - Redação 78

Lavar as mãos se tornou palavra de ordem na boca de especialistas, jornalistas e médicos nos meios de comunicação. Está é uma ação básica, simples e relativamente rápida que tem um forte potencial de preservar a saúde das pessoas, em especial durante a pandemia que estamos vivenciando com o novo coronavírus. Nesta terça-feira, 5 de maio, é comemorado o Dia Mundial de Higienização das Mãos, data instituída pela Organização Mundial da Saúde (OMS) desde 2008.

A BRK Ambiental, responsável pelo abastecimento de água em Cachoeiro de Itapemirim, reforça a mensagem da OMS para todos os seus clientes. “Manter as mãos lavadas com água e sabão é a principal forma de combate à propagação do coronavírus neste momento”, afirma o Engenheiro Romenique Meireles, responsável pela Qualidade, Segurança, Saúde e Meio Ambiente (QSSMA) da BRK Ambiental.

A concessionária, que opera também o sistema de esgotamento sanitário em Cachoeiro, trata e distribui mais de 30 milhões de litros de água diariamente para toda a população, que deve estar atenta tanto aos hábitos de higiene quanto ao consumo de água, neste momento. “Uma dica importante para o controle do consumo é fechar a torneira enquanto as mãos são ensaboadas. Isso não interfere na higienização das mãos e ainda contribui com o meio ambiente”, orienta Romenique Meireles.

Mas, então, você sabe mesmo lavar as mãos? Com o objetivo de reforçar para a população o passo a passo de como lavar as mãos de forma correta e proteger a sua saúde, a BRK Ambiental preparou orientações no seu site. Acessando o link https://blog.brkambiental.com.br/lavar-maos/ é possível encontrar dicas de como fazer a higienização adequada das mãos.

