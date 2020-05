Região Serrana do ES registra 44 novos casos de Covid-19 em 24 horas

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 228

A Região Serrana do Espírito Santo registrou 44 novos casos de Covid-19 em 24 horas. Os números fazem parte da atualização desta quinta-feira (28) do Painel Covid-19 do Governo do Estado. Marechal Floriano é a cidade com mais casos: 94, seguida de Domingos Martins (86) e Santa Teresa (83). O número de mortes na região permaneceu em 18, e o de curados subiu de 368 para 389.

