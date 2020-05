Região Serrana do ES soma 415 casos de Covid-19 e 16 mortes

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 76

Os onze municípios que compõem a Região Serrana do Espírito Santo somam 415 casos, 16 mortes e 243 curados, segundo a atualização desta quinta-feira (21) do Painel Covid-19, do Governo do Estado. A cidade com mais registros é Santa Teresa, com 66 confirmados, seguida de Domingos Martins (63) e Alfredo Chaves. Em relação aos óbitos, seis deles ocorreram em Afonso Cláudio.

Já em Venda Nova do Imigrante, os 34 infectados pela Covid-19 estão curados. Os números, no entanto, podem não demonstrar a realidade de alcance do vírus, já que há os pacientes assintomáticos que não necessitaram de atendimento médico ou realização de teste e, portanto, podem não estar incluídos na soma de casos.

Confira na tabela:

