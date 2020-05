Região Serrana do ES registra 181 casos de Covid-19 e seis mortes; veja os números de cada cidade

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 350

A Região Serrana também teve aumento no número de casos confirmados de Covid-19 nesta quinta-feira (7). São 181 registros positivos, 16 a mais do que os divulgados nesta quarta (6), por meio do Painel Covid-19, do Governo do Estado. O número de mortes aumentou de cinco para seis: Santa Teresa teve o primeiro óbito.

