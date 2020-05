Região Serrana do ES registra 165 casos de Covid-19 e cinco mortes; veja os números de cada cidade

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 179

As 11 cidades que compõem a Região Serrana do Espírito Santo registram, juntas, 165 casos de Covid-19, com 5 mortes e 58 curados. O município com mais confirmações é Domingos Martins, com 32 registros, seguido de Santa Teresa (30), Alfredo Chaves (22) e Venda Nova do Imigrante (20). A Prefeitura de Vargem Alta confirmou o primeiro caso positivo nesta quarta-feira (6). O registro do paciente ainda não foi incluído nos números do Painel Covid-19, do Governo do Estado.

