Referência para casos suspeitos de Covid-19 em Cachoeiro poderá ter novos leitos

Por Redação - Redação 24

Referência para casos suspeitos de Covid-19 em Cachoeiro, o Centro de Saúde “Paulo Pereira Gomes” (PPG), no bairro Baiminas, pode ganhar mais leitos para atender pacientes com síndrome gripal.

Neste domingo (3), representantes da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) fizeram uma visita técnica à unidade, para avaliar a possibilidade de montagem de uma estrutura provisória na área externa, capaz de comportar de 15 a 20 leitos de retaguarda.

A visita foi acompanhada pelo prefeito Victor Coelho e pela secretária municipal de Saúde, Luciara Botelho.

“A proposta é ampliar a capacidade do PPG no atendimento a pacientes de baixa e média complexidade, que precisem de observação. Será um reforço importante nesse momento em que a procura pelos serviços de saúde tende a aumentar”, avalia o prefeito.

O PPG já conta com 11 leitos, sendo 8 de observação e 3 de emergência, além de 10 cadeiras de hidratação e medicação. Toda essa estrutura já está mobilizada para atender casos suspeitos de covid-19.

“Sendo implantados, os novos leitos serão importantes para que possamos ter, no município, um suporte maior no atendimento pré hospitalar voltado a pacientes com sintomas respiratórios moderados. São cuidados que ajudam na estabilização do quadro clínico do paciente, contribuindo para reduzir encaminhamentos para internação hospitalar”, explica Luciara Botelho.

Ainda de acordo com a secretária, a disponibilização da estrutura, em data a ser definida, é de responsabilidade da Sesa. Equipe e insumos para o atendimento serão disponibilizados pela Secretaria Municipal de Saúde.

